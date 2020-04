Roma | tenta di uccidere la compagna | arrestato 22enne

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 20 aprile 2020) Tragedia sfiorata nella notte in una villetta a Lanuvio, vicino. Un ragazzo di 22 anni, incensurato, al termine di una lite ha ferito con un coltello da cucina laconvivente 27enne.– Nella notte tra domenica e lunedì, in una villetta a Lanuvio, si è sfiorato il dramma. Al culmine di una lite, un ragazzo di 22 anni ha ferito laconvivente con diversi fendenti. Il caso di cronaca nera è avvenuto a una trentina di chilometri a sud-est di, sui Colli Albani. L'arresto dei carabinieri di Lanuvio Alcuni familiari avevano sentito le urla della 27enne e così hanno dato l'allarme. I carabinieri della Stazione di Lanuvio e della Compagnia di Velletri ha posto l'aggressore in stato di arresto. Ritrovata l'arma dell'aggressione, un coltello da cucina.