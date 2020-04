Riccardo Guarnieri | chi è | lavoro | Ida Platano | oggi

Leggi su blogo

(Di lunedì 20 aprile 2020) Protagonista indiscusso di Uomini e Donne Over per il suo tira e molla con Ida, conosciamo meglio.Nato a Statte in provincia di Taranto il 29 marzo 1979, di professione è operaio e dopo una storia importante del quale non sono noti i dettagli è tornato a vivere con i genitori. Appassionato di sport, pratica molta palestra. Ma il suo nome è naturalmente legato a quello di Ida: chi è,, Ida20 aprile 2020 08:17.