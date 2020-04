Problemi SDA Spedizioni il 20 aprile | non funziona il sito

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 20 aprile 2020) Si registrano seriSDAin questo lunedì 20. Nonildel servizio dalle prime ore di questa giornata e tutti gli utenti interessati a verificare la posizione di un pacco o ad altro tipo di procedura devono per forza rinunciare al loto intento. La situazione, al momento di questa pubblicazione, è la seguente: in pratica visitando ilSDA si visualizza un messaggio di errore molto eloquente. Si parla, in effetti, di indisponibilità totale del, di cui tutte le funzioni sono praticamente bloccate. Il team di assistenza e sviluppo del portale non può fare altro che scusarsi per il disagio che si spera essere temporaneo e non prolungato nel corso del tempo. Chiunque sta incorrendo neiSDA di questa giornata con ildel servizio del tutto nonnte, è invitato dunque a procedere come ...