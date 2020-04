Polonia, vice-pres. Federazione: "Zielinski legato al Napoli, diventerà un grandissimo" (Di lunedì 20 aprile 2020) Marek Kozminski, vicepresidente della Federcalcio polacca, è intervenuto anche nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La situazione tra Milik e Zielinski è diversa perché i due ca ... Leggi su tuttonapoli Polonia - vice-pres. Federazione : "Milik alla Juve? Purtroppo per il Napoli - la scelta è già stata fatta" (Di lunedì 20 aprile 2020) Marek Kozminski,idente della Federcalcio polacca, è intervenuto anche nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss: "La situazione tra Milik eè diversa perché i due ca ...

sscalcionapoli1 : Polonia, vice-pres. Federazione: “Milik alla Juve? Purtroppo per il Napoli, la scelta è già stata fatta”… - allgoalsnapoli : Marek Kozminski, vice presidente della Federazione calcio polacca, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo:… - bellalilli16 : RT @tuttonapoli: Polonia, vice-pres. Federazione: 'Milik alla Juve? Purtroppo per il Napoli, la scelta è già stata fatta' - ilbianconerocom : Polonia, vice pres. federazione: '#Milik via da #Napoli. La #Juve è sempre la Juve...' - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Polonia, vice-pres. Federazione: 'Milik alla Juve? Purtroppo per il Napoli, la scelta è già stata fatta' -