Oltre ai ricoveri in terapia intensiva calano pure i contagi giornalieri. E’ la prima volta dall’inizio dell’emergenza. Richeldi (Cts): “Segnali incoraggianti. Non è il momento di abbassare la guardia” (Di lunedì 20 aprile 2020) Per la prima volta, dall’inizio dell’emergenza in Italia, il numero dei pazienti attualmente positivi al virus Covid-19 è in calo, rispetto al giorno precedente. Secondo i dati resi noti questa sera dal Dipartimento della Protezione civile, i malati ancora positivi sono complessivamente 108.237, con un incremento, rispetto a domenica quando erano stati 486, di soli 20 contagi in più. Prosegue, dal 4 aprile scorso, il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva: 2.573, 62 in meno rispetto a ieri. Di questi, 901 sono in Lombardia, 21 in meno rispetto a ieri. Degli Oltre 108mila malati, 24.906 sono ricoverati con sintomi nei reparti ordinari (+127) e 80.758 sono, invece, in isolamento domiciliare asintomatici o con sintomi lievi. Il numero totale delle vittime ha raggiunto 24.114, con un aumento, sempre rispetto a ieri, di 454 decessi (domenica era stato di ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - in Europa oltre un milione di contagi e 100mila morti : in Francia calano decessi e ricoveri - in Iran riaprono i centri commerciali

