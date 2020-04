Nigeria, in sella a 150 motociclette attaccano e incendiano 5 villaggi: 47 morti (Di lunedì 20 aprile 2020) Almeno 47 persone sono state uccise da banditi nello Stato di Katsina, in Nigeria. Uomini in motocicletta hanno compiuto “attacchi organizzati e simultanei” in cinque villaggi. Secondo la polizia, i criminali avevano già assaltato le comunità venerdì, incontrando una forte resistenza della popolazione locale. Leggi su fanpage (Di lunedì 20 aprile 2020) Almeno 47 persone sono state uccise da banditi nello Stato di Katsina, in. Uomini in motocicletta hanno compiuto “attacchi organizzati e simultanei” in cinque. Secondo la polizia, i criminali avevano già assaltato le comunità venerdì, incontrando una forte resistenza della popolazione locale.

nel nord della Nigeria. Si tratta di bande specializzate nel furto di bestiame e nei rapimenti per riscatto. L'assalto - come ha spiegato un portavoce della polizia locale - è avvenuto dapprima ...

Quarantasette persone sono state uccise in attacchi di banditi armati contro diversi villaggi nello stato di Katsina, nel nord della Nigeria. Uomini in sella a circa 150 motociclette hanno effettuato ...

