Mes, Dombrovskis “Costi sanitari interpretati in modo ampio” (Di lunedì 20 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Questo e’ qualcosa che deve essere determinato dagli organi decisionali del Mes, che e’ uno strumento intergovernativo, ma e’ stato ben chiarito dal presidente dell’Eurogruppo, sia nell’Eurogruppo stesso che pubblicamente, che i costi sanitari diretti e indiretti saranno interpretati in modo sufficientemente ampio”. Lo ha detto a Sky TG24 il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, parlando delle modalita’ per accedere al Mes per fronteggiare l’emegenza coronavirus. Tutti gli Stati membri dell’eurozona avranno accesso alla linea di credito a condizioni migliorate del Mes e l’unico requisito sarebbe che gli Stati membri spendano questi soldi in questioni legate direttamente o indirettamente alla sanita’, alla prevenzione, in pratica per fornire risposte ... Leggi su ilcorrieredellacitta Mes - Dombrovskis “Costi sanitari interpretati in modo ampio”

MES - Dombrovskis : “Approccio completamente diverso - spese sanitarie intese in senso ampio”

Conte: Italia lasciata sola, apprezzo scuse dell'Europa. Gentiloni: Ue non fallirà

Insiste Dombrovskis sul fatto che l'accesso al Mes è senza condizioni per le spese sanitarie dirette e indirette, e qui, ammette che il concetto di "indiretto" sarà interpretato in maniera molto ampia ...

