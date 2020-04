La Vita in Diretta, Vittorio Feltri: "Fa più schifo di quella registrata", cannonata contro Rai 1 (Di lunedì 20 aprile 2020) Nel mirino di Vittorio Feltri ci finisce La Vita in Diretta, il programma di Rai 1 condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Il direttore di Libero, infatti, punta il dito contro la trasmissione. Lo fa su Twitter, dove come sempre non usa giri di parole: "La Vita in Diretta fa più schifo di quella registrata". Poche parole, Vittorio Feltri va dritto al punto. E no, pare abbastanza chiaro che al direttore La Vita in Diretta non piaccia più di tanto... Per inciso, il direttore ha messo nel mirino anche Diario di casa, "un programma tv in onda ogni giorno alle ore 14 condotto da un uomo e una donna. È dedicato ai bambini chiusi in casa. Trasmtte idiozie raccapriccianti che rompono i cogl*** più del virus", ha concluso Vittorio Feltri. Leggi su liberoquotidiano Unomattina e La Vita in Diretta in onda fino al 26 giugno

La Vita in Diretta - clamorosa gaffe della Cuccarini su Argentero

“La prima volta sul tetto…” : Alberto Matano - le dichiarazioni del conduttore de La vita in diretta [FOTO] (Di lunedì 20 aprile 2020) Nel mirino dici finisce Lain, il programma di Rai 1 condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Il direttore di Libero, infatti, punta il dito contro la trasmissione. Lo fa su Twitter, dove come sempre non usa giri di parole: "Lainfadi". Poche parole,va dritto al punto. E no, pare abbastanza chiaro che al direttore Lainnon piaccia; di tanto... Per inciso, il direttore ha messo nel mirino anche Diario di casa, "un programma tv in onda ogni giorno alle ore 14 condotto da un uomo e una donna. È dedicato ai bambini chiusi in casa. Trasmtte idiozie raccapriccianti che rompono i cogl***; del virus", ha concluso

lazzagiampi : RT @vfeltri: La vita in diretta fa più schifo di quella registrata - Noovyis : (La Vita in Diretta, Vittorio Feltri: 'Fa più schifo di quella registrata', cannonata contro Rai 1) Playhitmusic - - Muzicseoulchild : @vfeltri Signor Feltri, tutto bene? ?? Oggi siamo nervosetti... Prima La Vita In Diretta, ora questo! In ogni caso,… - mirellaladini : RT @vfeltri: La vita in diretta fa più schifo di quella registrata - gianlucamilleri : RT @vfeltri: La vita in diretta fa più schifo di quella registrata -

Ultime Notizie dalla rete : Vita Diretta Cervia in TV con La vita in Diretta di Rai 1: si parla di spiaggia e turismo nell'emergenza covid ravennanotizie.it Storie Italiane, strazio in diretta per Maria Teresa Ruta: "Mia madre non sorride più"

Raramente la Ruta racconta particolari della sua vita privata. Ma a Storie italiane decide di aprire il cassetto dei ricordi. Si emoziona, come è giusto che sia. Chi conosce bene la Ruta ci racconta ...

Lorella Cuccarini e Matano non si fermano: l’ultima decisione della Rai

Ottime notizie per Lorella Cuccarini e Alberto Matano: La Vita in Diretta si allunga! Proprio così. A confermarlo è stato il conduttore del contenitore del pomeriggio del primo canale della Tv di ...

Raramente la Ruta racconta particolari della sua vita privata. Ma a Storie italiane decide di aprire il cassetto dei ricordi. Si emoziona, come è giusto che sia. Chi conosce bene la Ruta ci racconta ...Ottime notizie per Lorella Cuccarini e Alberto Matano: La Vita in Diretta si allunga! Proprio così. A confermarlo è stato il conduttore del contenitore del pomeriggio del primo canale della Tv di ...