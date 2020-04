Incarichi in cambio di voti, condannati l’ex sindaco e l’ex vicesindaco di Legnano (Di lunedì 20 aprile 2020) Era il 16 maggio dell’anno scorso quando un’inchiesta su ipotizzati Incarichi conferiti in cambio di voti “decapitò” la giunta leghista di Legnano (Milano) con l’arresto del sindaco, del suo vice e di un assessore. Dopo la richiesta di giudizio immediato è arrivata la prima sentenza: Giambattista Fratus, ex primo cittadino che prima si dimise e poi ritirò il asso indietro, è stato condannato a due anni e due mesi con l’accusa di aver manipolato concorsi per posizioni dirigenziali in Comune, in municipalizzate e partecipate e per corruzione elettorale. A emettere il verdetto il Tribunale di Busto Arsizio (Varese). condannati anche l’ex vicesindaco Maurizio Cozzi, a due anni e l’ex assessore Chiara Lazzarini a 1 anno e tre mesi, accusati in concorso con il sindaco di aver manipolato i bandi. Secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 aprile 2020) Era il 16 maggio dell’anno scorso quando un’inchiesta su ipotizzaticonferiti indi“decapitò” la giunta leghista di(Milano) con l’arresto del, del suo vice e di un assessore. Dopo la richiesta di giudizio immediato è arrivata la prima sentenza: Giambattista Fratus, ex primo cittadino che prima si dimise e poi ritirò il asso indietro, è stato condannato a due anni e due mesi con l’accusa di aver manipolato concorsi per posizioni dirigenziali in Comune, in municipalizzate e partecipate e per corruzione elettorale. A emettere il verdetto il Tribunale di Busto Arsizio (Varese).anche l’ex viceMaurizio Cozzi, a due anni e l’ex assessore Chiara Lazzarini a 1 anno e tre mesi, accusati in concorso con ildi aver manipolato i bandi. Secondo ...

Era il 16 maggio dell’anno scorso quando un’inchiesta su ipotizzati incarichi conferiti in cambio di voti “decapitò” la giunta leghista di Legnano (Milano) con l’arresto del sindaco, del suo vice e di ...

