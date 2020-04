In Sicilia contagi zero a fine aprile ma «lockdown anticipato è pericoloso» (Di lunedì 20 aprile 2020) In Sicilia si registreranno zero contagi a fine aprile, non prima del 30 aprile. Al Sud la fine dell’epidemia del Covid-19 finirà prima del Nord. Nel Meridione l’azzeramento dei nuovi contagi dovrebbe iniziare ad avvenire tra la fine del mese di aprile e l’inizio di maggio. In Lombardia e nelle Marche l’assenza di nuovi casi si potrà verificare non prima della fine di giugno, in Emilia-Romagna e Toscana non prima della fine di maggio. La proiezione dell’andamento dell’epidemia del Coronavirus è dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane. L’istituto ha fornito la valutazione sulla gradualità e l’evoluzione dei contagi, al fine di dare il supporto necessario alle importanti scelte politiche dei prossimi giorni. Secondo gli esperti, in Sicilia si avranno zero contagi non prima del ... Leggi su direttasicilia Coronavirus - a Bari allarme per i 35 contagi alla Siciliani : l'azienda distribuisce carni in tutta Italia

