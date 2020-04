Gemma Galgani a Roma dal 6 marzo, non è mai rientrata a Torino e può registrare Uomini e Donne (Di lunedì 20 aprile 2020) Gemma Galgani è rimasta a Roma dal 6 marzo scorso, data in cui sono terminate le registrazioni di Uomini e Donne. Non è mai rientrata in Piemonte, la terza regione italiana più colpita dal coronavirus, e ha trascorso in isolamento l’intera quarantena: per questo motivo, scongiurati eventuali rischi per il suo stato di salute e il trasferimento tra regioni, la dama del trono over ha potuto registrare la nuova versione del dating show. Leggi su fanpage GEMMA GALGANI/ Arriva Occhi Blu : "molto profondo a 38 anni" (Uomini e donne)

TINA CIPOLLARI E GEMMA GALGANI - LITE A UOMINI E DONNE/ "Sei esagerata - già piangi..."

GEMMA GALGANI/ Tina Cipollari : "la quarantena ti ha peggiorata" (Uomini e donne) (Di lunedì 20 aprile 2020)è rimasta adal 6scorso, data in cui sono terminate le registrazioni die Donne. Non è maiin Piemonte, la terza regione italiana più colpita dal coronavirus, e ha trascorso in isolamento l’intera quarantena: per questo motivo, scongiurati eventuali rischi per il suo stato di salute e il trasferimento tra regioni, la dama del trono over ha potutola nuova versione del dating show.

trash_italiano : Subito nuovo DPCM di Conte per permettere almeno a Gemma Galgani di registrare le esterne. #uominiedonne - ChiaraMagnaghi1 : Guardando Uomini&Donne ho capito di avere la stessa vita sentimentale di Gemma Galgani. #uominiedonne - LorenzoRossi91 : Il promo di Mediaset sulle fake news fatto esclusivamente per aiutare Gemma Galgani. #uominiedonne - m_g_0_1 : Dai raga prendiamoci il posto di Gemma Galgani #1MeseDiGenesi - LaviniaVentanni : RT @Viperissima_: Sogno un Mark Caltagirone per Gemma Galgani. #uominiedonne -