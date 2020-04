Fontana vs De Luca: «Non chiuderemo le porte a chi verrà a curarsi in Lombardia» (Di lunedì 20 aprile 2020) Questa fase della lotta al coronavirus sta scatenando una sorta di guerra fra governatori. Ieri abbiamo assistito allo scontro tra Fontana e Zingaretti in merito alle Rsa. Oggi va invece in scena il conflitto tra Lombardia e Campania. «Caro governatore Vincenzo De Luca, sappia che qualunque cosa accada noi non chiuderemo mai la porta ai 160.000 italiani, tra cui circa 14.000 campani, che ogni anno scelgono di venire in Lombardia per farsi curare». Lo scrive sulla sua pagina Facebook Fontana. Il presidente lombardo risponde così all’omologo campano che ha minacciato di chiudere i confini della regione che governa. È da stamattina che Fontana punzecchia De Luca. «Crollo psicologico? De Luca si confonde, è un po’ che non mi telefona, non sono crollato ma sono lucidissimo». Così il presidente della Lombardia su ... Leggi su secoloditalia Fontana : "Caro De Luca - noi non chiuderemo mai ai campani che vengono qui a curarsi"

Fontana a De Luca : “Non chiuderemo mai la porta ai campani che vengono in Lombardia per curarsi”

Coronavirus : Fontana a De Luca - 'no porta chiusa a chi sceglie Lombardia per curarsi' (Di lunedì 20 aprile 2020) Questa fase della lotta al coronavirus sta scatenando una sorta di guerra fra governatori. Ieri abbiamo assistito allo scontro trae Zingaretti in merito alle Rsa. Oggi va invece in scena il conflitto trae Campania. «Caro governatore Vincenzo De, sappia che qualunque cosa accada noi nonmai la porta ai 160.000 italiani, tra cui circa 14.000 campani, che ogni anno scelgono di venire inper farsi curare». Lo scrive sulla sua pagina Facebook. Il presidente lombardo risponde così all’omologo campano che ha minacciato di chiudere i confini della regione che governa. È da stamattina chepunzecchia De. «Crollo psicologico? Desi confonde, è un po’ che non mi telefona, non sono crollato ma sono lucidissimo». Così il presidente dellasu ...

TgLa7 : Fontana (Regione Lombardia) a De Luca (Regione Campania): non chiuderemo mai porte ai Campani 'Ogni anno 14 mila ve… - alexbarbera : Ero un sostenitore convinto dell’autonomia delle Regioni. Poi sono arrivati Fontana, De Luca e il coronavirus. Ridatemi lo Stato centralista - LegaSalvini : IL PRESIDENTE DELLA LOMBARDIA RISPONDE A DE LUCA #Fontana: Noi non chiuderemo mai la porta ai 160mila italiani, t… - iceeke65 : RT @1000_best: 'Caro Governatore Vincenzo De Luca, sappia che qualunque cosa accada noi non chiuderemo mai la porta ai 160mila italiani, tr… - ZerounoTv : Coronavirus, Fontana a De Luca: “Non chiuderemo mai a 14mila campani” -