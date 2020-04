Focolaio del virus vicino a Ronaldo: accerchiato, il portoghese sta per tornare (in quarantena) (Di lunedì 20 aprile 2020) Allarme coronavirus per Cristiano Ronaldo. Il portoghese si trova all'isola di Madeira, che però al momento non sembra più essere tanto sicuro per evitare il rischio di contagio. Stando alle indiscrezioni dei media locali, è stato scoperto un Focolaio del Covid-19 proprio a Camera do Lobos, dove c'è la villa in cui CR7 vive con la famiglia. Le autorità locali hanno immediatamente disposto il cordone sanitario, Ronaldo si trova ad una ventina di chilometri dalla zona rossa: il portoghese sarebbe comunque tranquillo e dovrebbe tornare a Torino nei prossimi giorni, in vista della ripresa degli allenamenti con la Juventus e prima ancora della quarantena obbligatoria di 14 giorni per chi torna dall'estero. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - l’ISS : “non si arriverà a casi zero - per la fase 2 seguire il modello Calabria con zone rosse subito per ogni piccolo focolaio”

Chiusure - quarantene e isolamento : scatta la fase 2 della Regione per le zone focolaio

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio del Da luoghi di cura a focolai del contagio: ecco come è esplosa a Trieste l'emergenza coronavirus nelle case di riposo Il Piccolo Coronavirus Veneto, Zaia parla in diretta ai veneti: la nuova...

Coronavirus Veneto. La diretta di oggi del governatore Luca Zaia. Ecco cosa ha detto il presidente veneto oggi, sabato 18 aprile 2020, su Facebook. Molte novità oggi nella ...

Il laboratorio di Wuhan: “Ipotesi impossibile che il virus sia il nostro”

(AGI) – Il direttore del laboratorio di massima sicurezza nella città di Wuhan, focolaio cinese del nuovo coronavirus, respinge categoricamente le affermazioni secondo cui il suo laboratorio potrebbe ...

