Fase 2, il sindaco di Milano Beppe Sala: ‘A Milano doppi turni per le scuole, negozi aperti anche la sera e ingressi in metro contingentati’ (Di lunedì 20 aprile 2020) Nuovi orari che evitino l’affollamento dell’ora di punta, ingressi contingentati in metropolitana, doppi turni per le scuole, incentivi alla mobilità “dolce” e negozi aperti anche la sera. È questo il piano rivoluzionario a cui sta lavorando il Comune di Milano per la cosiddetta “Fase 2“, quella della ripartenza, come ha spiegato il sindaco Beppe Sala in un’intervista al Corriere della Sera. “Stiamo lavorando – dice – a un piano per la riapertura che presenteremo la settimana prossima, ma per riaprire sono necessarie tre condizioni. La prima è banale: ci venga comunicato con un certo anticipo perché non si possono riorganizzare i servizi in 48 ore. La seconda è fondamentale: noi facciamo la nostra parte riorganizzando, per esempio, i trasporti e le metropolitane, ma se anche gli altri non ... Leggi su ilfattoquotidiano Renzi - Marcucci (Pd) : “Sindaco d’Italia? Non e` stagione di complicate riforme - ora fase 2 del governo”. Sul reddito : “Si discutano correzioni” (Di lunedì 20 aprile 2020) Nuovi orari che evitino l’affollamento dell’ora di punta, ingressi contingentati in metropolitana,per le, incentivi alla mobilità “dolce” eaperti anche la sera. È questo il piano rivoluzionario a cui sta lavorando il Comune diper la cosiddetta “2“, quella della ripartenza, come ha spiegato ilin un’intervista al Corriere della Sera. “Stiamo lavorando – dice – a un piano per la riapertura che presenteremo la settimana prossima, ma per riaprire sono necessarie tre condizioni. La prima è banale: ci venga comunicato con un certo anticipo perché non si possono riorganizzare i servizi in 48 ore. La seconda è fondamentale: noi facciamo la nostra parte riorganizzando, per esempio, i trasporti e le metropolitane, ma se anche gli altri non ...

LegaSalvini : IL SINDACO DI PIACENZA BARBIERI: 'NOI LASCIATI SOLI DAL GOVERNO' - fattoquotidiano : Fase 2, il sindaco di Milano Beppe Sala: ‘A Milano doppi turni per le scuole, negozi aperti anche la sera e ingress… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Fase due, il sindaco di Ravenna De Pascale: 'Per la ripartenza il governo dia alle province soldi per strade e scuole. Il n… - repubblica : Fase due, il sindaco di Ravenna De Pascale: 'Per la ripartenza il governo dia alle province soldi per strade e scuo… - citynowit : 'Mi chiedete perchè rimaniamo a casa se ci sono 0 contagi in città. Lo facciamo per non vanificare i sacrifici fatt… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase sindaco Fase 2, il sindaco di Milano Beppe Sala: ‘A Milano doppi turni per le scuole, negozi aperti anche la… Il Fatto Quotidiano Lettera aperta a Riccardo Rossi, Sindaco di Brindisi. Usare la bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo all'auto privata e ...

Il sindaco Riccardo Rossi risponde alla lettera aperta firmata dai 40 parrucchieri della città di Brindisi" Ho letto la lettera aperta rivolta a me da parte di 40 parrucchieri della città, in cui ...

Folla al funerale del sindaco, De Luca chiude il comune di Saviano fino al 25 aprile

Numerose le critiche in seguito agli assembramenti per il funerale del sindaco di Saviano, Carmine Sommese ... I provvedimenti presi dal governatore regionale sono necessari come fase di monitoraggio ...

Il sindaco Riccardo Rossi risponde alla lettera aperta firmata dai 40 parrucchieri della città di Brindisi" Ho letto la lettera aperta rivolta a me da parte di 40 parrucchieri della città, in cui ...Numerose le critiche in seguito agli assembramenti per il funerale del sindaco di Saviano, Carmine Sommese ... I provvedimenti presi dal governatore regionale sono necessari come fase di monitoraggio ...