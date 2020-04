Covid-19 | è siciliana la mascherina riutilizzabile all’infinito

Leggi su direttasicilia

(Di lunedì 20 aprile 2020) Èla. Nasce a Ragusa lache si compra una volta e si usa all’infinito con risparmi di costi e tutela dell’ambiente. La produzione è già iniziata e i primi modelli sono stati consegnati a protezione civile e vigili del fuoco. Si chiama “Drop” la. Ideata a Ragusa e pronta per la produzione dalla fine di maggio. Laè frutto del Centro di ricerca e sviluppo e della collaudata capacità evolutiva della Cappello Group per contribuire alla ripartenza del Paese. Il progetto risolve due problemi dell’emergenza-19. Supera, con un unico acquisto, la difficoltà di reperire grandi quantità di mascherine monouso e riduce l’impatto sull’ambiente non dovendo smaltirle subito dopo l’utilizzo. Due problemi importanti ...