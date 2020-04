Coronavirus, Sticchi Damiani: “Una nuova positiva in F1 sarebbe un disastro immane, speriamo nel GP d’Italia con il pubblico” (Di lunedì 20 aprile 2020) “Come saranno i Gp nell’era del Coronavirus? Il paddock sarà sicuramente molto meno affollato, non ci saranno gli ospiti e tutte le persone che non hanno uno stretto legame con la funzionalità del paddock, quindi immaginiamo una riduzione del 30-40 % delle persone che ci sono state fino allo scorso anno”. Sono le parole del presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, sulla partenza del mondiale di F1 con i protocolli di sicurezza per il Coronavirus. Se ci fosse una positività ai box? Io non ci voglio neanche pensare, sarebbe un disastro immane perché si ripeterebbe quanto avvenuto in Australia ai primi di marzo e sarebbe forse la fine del Mondiale di F1 quest’anno”, ha aggiunto Sticchi Damiani. Per stilare un protocollo in F1 almeno in Italia “oltre ad avere un gruppo di lavoro medico ci siamo rivolti ad un ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Sticchi Damiani sulla Serie A : “Si potrebbe riprendere anche dopo l’estate”

