Coronavirus, Ricciardi diventa l’uomo del mistero: «Non è dell’Oms, non si sa chi sia, va cacciato» (Di lunedì 20 aprile 2020) Walter Ricciardi finisce nella bufera. Travolto dalle critiche e soprattutto accusato di non dire la verità. Il suo ruolo nell’Oms si avvolge nel mistero. Eppure, con la parola Oms tra parentesi, esterna sul Coronavirus, attacca, pontifica. «In una nazione normale uno come lui avrebbe dovuto fare le valigie e il ministro che lo ha nominato scusarsi. Lo pagano per fare dichiarazioni che imbarazzano l’Italia e pubblicare video violenti contro un capo di Stato straniero. Cose da pazzi». Ad affermarlo è Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. «Ma Ricciardi chi è veramente?» Duro l’intervento di Maurizio Gasparri. «Questo Ricciardi non si capisce bene chi sia e che cosa voglia», dice. «Il suo ruolo nell’ambito dell’Oms non è chiaro. È oggetto di giuste ... Leggi su secoloditalia L’Oms prende le distanze da Ricciardi. Il consulente del Governo per l’emergenza Coronavirus non parla per conto dell’Organizzazione mondiale della Sanità

Il premier Giuseppe Conte intanto prepara una nuova riunione della cabina di regia per la Fase2 ed è al lavoro sulle proposte di allentamento per convivere col coronavirus in sicurezza. Per Walter ...

Riccardi “Covid19, in Capitanata continua il disarmante silenzio. Emiliano ci rassicuri?”

Lo scrive in un post Angelo Riccardi, già sindaco di Manfredonia ... sono stati registrati 2175 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 120 casi, così suddivisi: 35 ...

