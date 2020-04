Coronavirus: Pd, ’emendamento per Cig ad aziende non iscritte a Fsba’ (Di lunedì 20 aprile 2020) Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Il Partito democratico ha presentato un emendamento al Decreto Cura Italia in cui viene stabilita l’esclusione del requisito della regolarità contributiva e dell’iscrizione almeno triennale per l’accesso al trattamento dell’assegno ordinario per le aziende artigiane”. Lo dice Debora Serracchiani, capogruppo dem in commissione Lavoro alla Camera e prima firmataria dell’emendamento presentato insieme alle deputate e ai deputati del Pd, Carla Cantone, Chiara Gribaudo, Stefano Lepri, Romina Mura e Antonio Viscomi. “Confidiamo che possa essere accolto, poiché si verrebbe in questo modo incontro alle esigenze delle aziende di vedersi riconosciute le prestazioni, diritto già accolto in una sentenza dello stesso Tar del Lazio, e si chiuderebbe la porta a ogni ulteriore dubbio ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus in Italia - ultime notizie. Lega e Forza Italia votano contro l’emendamento dei Verdi sui Coronabond al Parlamento europeo

