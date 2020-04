Coronavirus: M5S Ars, 'test sierologici? Categorie a rischio escluse da Regione' (Di lunedì 20 aprile 2020) Palermo, 20 apr. (Adnkronos) - "Se da un lato bene la Regione siciliana ha fatto bene a includere nella platea dei test sierologici Categorie importanti come gli operatori sanitari e gli operatori delle forze dell'ordine, dall'altro lato non possiamo notare come sia stata clamorosa la dimenticanza di Categorie di lavoratori a stretto rischio e a stretto contatto con il pubblico". Così la deputata del M5S all'Ars Jose Marano che ha annunciato la presentazione di un ordine del giorno per chiedere al governo di estendere i test sierologici a Categorie come gli autisti di mezzi pubblici, portalettere e sportellisti delle poste e delle banche. "Categorie - sottolinea Marano - che sono state colpevolmente dimenticate dal governo regionale e che, in questa fase difficile per il Paese, hanno dimostrato abnegazione e professionalità continuando a lavorare pur esposti a ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Renzi - ‘Mes? M5S divisi fanno voce grossa ma finale già scritto’

Coronavirus : Anelli (Lega) - 'Pd e M5S provano a infangare Lombardia - falliranno'

Coronavirus : M5S - ‘in Lombardia responsabilità politiche gravissime’ (Di lunedì 20 aprile 2020) Palermo, 20 apr. (Adnkronos) - "Se da un lato bene lasiciliana ha fatto bene a includere nella platea deiimportanti come gli operatori sanitari e gli operatori delle forze dell'ordine, dall'altro lato non possiamo notare come sia stata clamorosa la dimenticanza didi lavoratori a strettoe a stretto contatto con il pubblico". Così la deputata del M5S all'Ars Jose Marano che ha annunciato la presentazione di un ordine del giorno per chiedere al governo di estendere icome gli autisti di mezzi pubblici, portalettere e sportellisti delle poste e delle banche. "- sottolinea Marano - che sono state colpevolmente dimenticate dal governo regionale e che, in questa fase difficile per il Paese, hanno dimostrato abnegazione e professionalità continuando a lavorare pur esposti a ...

davidallegranti : CORONAVIRUS: EMENDAMENTO M5S, 'MULTE DA 100MILA A 5 MILIONI EURO' PER FAKE NEWS' = Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Mult… - fattoquotidiano : Coronavirus, Verdi e M5s in Ue attaccano Lega: “Hanno votato contro gli eurobond”. Grillini, no al Recovery Fund. E… - M5S_Camera : Coronavirus, migliaia di vittime in Lombardia e loro fanno propaganda - VentagliP : RT @il_Giangi: #DiBattista è quello che nei film #horror, di notte nel bosco, dice al gruppo: “dividiamoci”. #20aprile #M5S #M5Stelle #5St… - OfficineL : I grillini hanno due programmi elettorali: uno se sono all'opposizione, un altro (diverso) se sono al governo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus M5S Coronavirus, M5s: «Sos della vitivinicoltura ligure, la Regione faccia la sua parte Riviera24 Coronavirus: M5S Ars, 'test sierologici? Categorie a rischio escluse da Regione'

Così la deputata del M5S all'Ars Jose Marano che ha annunciato la presentazione di un ordine del giorno per chiedere al governo di estendere i test sierologici a categorie come gli autisti di mezzi ...

Coronavirus, dopo la bufera sul sito anti-vaccini Barillari annuncia: "Espulso dal M5S"

Sono stato cacciato dal M5S dopo 10 anni di vero attivismo dal basso ... di inaugurare un sito di sedicente controinformazione intitolato "Salute Regione Lazio" postando materiali legati al ...

Così la deputata del M5S all'Ars Jose Marano che ha annunciato la presentazione di un ordine del giorno per chiedere al governo di estendere i test sierologici a categorie come gli autisti di mezzi ...Sono stato cacciato dal M5S dopo 10 anni di vero attivismo dal basso ... di inaugurare un sito di sedicente controinformazione intitolato "Salute Regione Lazio" postando materiali legati al ...