Coronavirus in Italia | per la prima volta diminuisce il numero dei contagiati

(Di lunedì 20 aprile 2020) Buone notizie sul fronte. Per lasi ferma la crescita dei nuovi casi positivi nelle 24 ore con una diminuzione del totale delle persone attualmente contagiate di 20 unità, a quota 108.237 rispetto ai 108.257 di ieri. E' quanto emerge dal bollettino della Protezione civile comunitato da Angelo Borrelli che ha anche evidenziato che mai così poche persone sono ricoverate in terapia intensiva negli ospedalini da un mese a questa parte. "Nelle terapie intensive sono attualmente ricoverati 2.573 pazienti, 62 in meno rispetto a ieri", ha detto il capo della Protezione civile. Per chi non può fare l'isolamento nella propria abitazione sono a disposizione oltre 19mila posti, 6.800 dei quali messi a disposizione dello Stato e altri 12.230 in 262 strutture reperite dagli enti locali. Al momento di questi 19mila posti ne sono occupati 4.146. Dei ...