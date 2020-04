Campania | il “decalogo” di Campo Sud per far ripartire la regione dopo l’emergenza virus

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 20 aprile 2020) Una serie di proposte concrete articolate in dieci punti come piattaforma per la ripartenza dellail. Mittente,Sud, associazione fondata e presieduta da Marcello Taglialatela, già parlamentare di Alleanza Nazionale e storico esponente della destra sociale napoletana. Il destinatario è invece il governatore regionale Vincenzo De Luca. Il “decalogo” diSud vuole contribuire «a realizzare inmigliori condizioni per la ripresa sanitaria, sociale, economica ed occupazionale». Obiettivi, rimarca Taglialatela, da sempre a cuore alla destra meridionale. DaSud documento in 10 punti per De Luca Nel dettaglio, le proposte spaziano dalla diffusione dei dispositivi di sicurezza per tutto il personale medico e sanitario all’anticipazione dei fondi per le aziende termali, passando per la ...