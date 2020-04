Bonus spesa del Comune di Napoli: ‘Mille esclusi tra occupanti casa e inquilini in nero’ (Di lunedì 20 aprile 2020) Quasi 1.000 esclusi dal sostegno alla spesa del Comune di Napoli perché occupanti casa o inquilini in nero, a cui viene negata la residenza. Il comitato "Magnammece o'pesone" attacca l'amministrazione De Magistris. Intanto il Comune riapre le domande per i Bonus spesa ma con gli stessi criteri. Escluso chi percepisce il reddito di cittadinanza. Leggi su fanpage Bonus spesa Napoli - si riaprono i termini : altri 5 giorni per chiederlo

Bonus spesa a Napoli per le famiglie in difficoltà : domande riaperte fino al 24 aprile

Bonus spesa Napoli - avanzati fondi : sindacati e centri sociali insorgono (Di lunedì 20 aprile 2020) Quasi 1.000dal sostegno alladeldiperchéin nero, a cui viene negata la residenza. Il comitato "Magnammece o'pesone" attacca l'amministrazione De Magistris. Intanto ilriapre le domande per ima con gli stessi criteri. Escluso chi percepisce il reddito di cittadinanza.

infoitinterno : Bonus spesa a Napoli per le famiglie in difficoltà: domande riaperte fino al 24 aprile - infoitinterno : Bonus spesa, il Comune di Napoli riapre i termini per presentare domanda - puntomagazine : Ad annunciare la seconda erogazione del Bonus Spesa il sindaco Antonio Amente sulla sua pagina facebook ufficiale c… - RedattoreSocial : #Coronavirus, Tridico: 900mila bonus in istruttoria, iban sbagliati. La platea del reddito di emergenza potrebbe es… - giannigosta : Bonus- spesa , Gianluca Iannucci Psi :” Patronati e Caf completino le pratiche inoltrate” -