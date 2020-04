Uomini e donne torna su Canale 5 in una nuova versione dal 20 aprile (Di domenica 19 aprile 2020) Uomini e donne, torna su Canale 5 il dating show di Maria De Filippi in una versione completamente rinnovata. Ecco come funziona. In un momento delicato come quello che stiamo vivendo anche la televisione sta cercando di trovare nuovi modi per adeguarsi alle norme sul distanziamento sociale messe in atto dal Governo per ridurre la diffusione del contagio di Covid-19. Uno dei primi programmi della televisione italiana a rinnovarsi in questo senso è Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi, che tornerà in onda su Canale 5 da lunedì 20 aprile alle 14:45. Nel nuovo formato le protagoniste saranno Gemma e Giovanna che scopriranno un nuovo modo di conoscere persone attraverso l’uso della parola e di internet, evitando in qualsiasi modo il contatto interpersonale con i loro corteggiatori. Ecco un promo di Canale 5:  Uomini e donne, come funziona da ... Leggi su dituttounpop Uomini e Donne - nuove puntate : testimonianza inedita - Giovanna riparte

Anticipazioni Uomini e Donne : lite tra Tina e Gemma con le mascherine - interviene Maria (VIDEO) (Di domenica 19 aprile 2020)

