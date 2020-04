Le ricette di Renato Ardovino | i macarons al cioccolato

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 19 aprile 2020) Che delizia la ricetta di oggi di, la ricetta deial, la ricetta che ci regala sulla sua pagina Facebook. In attesa dell’appuntamento di questa sera alle 22:00 su Food Network Italia, canale 33,ci mostra la sua ricetta per fare dei golosial. Con Il dolce mondo ditante leda copiare, da provare, tanti i dolci che possiamo fare anche noi a casa e con questa ricetta di oggi deipossiamo anche sperimentare questi dolcetti favolosi che sono anche bellissimi da regalare, perfetti per decorare le torte più romantiche o allegre. Ecco dalledila ricetta deial, ripieni di ganache al. ovviamente possiamo farli del colore che vogliamo.– LA RICETTA DEIALIngredienti ...