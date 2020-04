Folla ai funerali del sindaco, arriva l’ordinanza di De Luca: Saviano diventa “Zona Rossa” (Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEra nell’aria: il Comune di Saviano diventa zona rossa. La decisione, ovviamente, è legata a quanto accaduto ieri, con la gente riversatasi per le strade del comune vesuviano – in barba a ogni restrizione – pur di dare un ultimo saluto a Carmine Sommese, il sindaco-medico rimasto vittima del Coronavirus. Immagini che hanno fatto il giro del Paese e che hanno suscitato clamore e proteste. Già nella serata il governatore campano Vincenzo De Luca preannunciava l’adozione di misure coerenti con quando accaduto per garantire la sicurezza sanitaria della comunità e della zona. E le misure sono puntualmente arrivate. Con una ordinanza, il presidente della Regione Campania ha infatti disposto il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti; il divieto di accesso nel ... Leggi su anteprima24 Folla ai funerali del sindaco di Saviano Carmine Sommese : la procura apre un’inchiesta

Napoli - la folla viola i divieti per i funerali del sindaco-medico di Saviano

Folla ai funerali del sindaco morto di Covid. Ira del prefetto di Napoli (video) (Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEra nell’aria: il Comune dizona rossa. La decisione, ovviamente, è legata a quanto accaduto ieri, con la gente riversatasi per le strade del comune vesuviano – in barba a ogni restrizione – pur di dare un ultimo saluto a Carmine Sommese, il-medico rimasto vittima del Coronavirus. Immagini che hanno fatto il giro del Paese e che hanno suscitato clamore e proteste. Già nella serata il governatore campano Vincenzo Depreannunciava l’adozione di misure coerenti con quando accaduto per garantire la sicurezza sanitaria della comunità e della zona. E le misure sono puntualmentete. Con una ordinanza, il presidente della Regione Campania ha infatti disposto il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti; il divieto di accesso nel ...

MediasetTgcom24 : Celebrati nel Napoletano i funerali del sindaco stroncato dal coronavirus: folla in strada nonostante i divieti… - Agenzia_Ansa : Folla in strada nel Napoletano ai funerali del sindaco-medico. In tanti dietro il feretro nonostante i divieti… - Corriere : Il sindaco (medico) muore per Coronavirus, 200 persone ai funerali nonostante i div... - MargueBlakeney : RT @chilhavistorai3: #Coronavirus: Folla ai funerali del sindaco di #Saviano (#Napoli). I video segnalati da cittadini disorientati di molt… - ErasmoGiammaria : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: folla in strada ai funerali del sindaco-medico. A Saviano (Napoli) in tanti dietro il feretro nonostante di… -