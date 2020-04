Cristiano Ronaldo, allarme coronavirus! Un focolaio a 20 km dalla sua villa in Portogallo! (Di domenica 19 aprile 2020) Come riportato da SportMediaset, sono stati rilevati a Camera do Lobos, vicino a Funchal, una decina di casi positivi al Coronavirus: la cittadina si trova a pochi chilometri dalla villa di Cristiano Ronaldo, sull’isola di Madeira, che ospita tutta la famiglia del calciatore portoghese. Il paese di Camera do Lobos, che è stato immediatamente isolato, conta circa 18000 abitanti, ma Ronaldo nei prossimi giorni potrebbe rientrare a Torino in vista della possibile ripresa, dopo aver rispettato, come tutte le persone provenienti dall’estero, un isolamento di 14 giorni. Il 4 maggio infatti potrebbe esserci a ripresa degli allenamenti: secondo quanto scritto su Facebook da Giuseppe Conte, il Governo sta “lavorando sulla Fase 2 che, ragionevolmente, inizierà dal 4 maggio. Nei prossimi giorni vi renderemo noti tutti i dettagli“. Dunque il più ... Leggi su oasport Cristiano Ronaldo in quarantena a Madeira : scoperto lì un focolaio

