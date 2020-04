Coronavirus: Robert De Niro paragona l'isolamento di New York all'11 settembre 2001 (Di domenica 19 aprile 2020) Robert De Niro racconta di com'è vivere l'isolamento a New York City, paragonando questo momento particolare alla desolazione vissuta dopo l'attentato dell'11 settembre 2001. La star di Hollywood Robert De Niro ha descritto l'isolamento vissuto a New York City a causa della pandemia di Coronavirus, paragonando la sua sensazione alla stessa provata dopo l'attacco terroristico dell'11 settembre 2001, una sorta di vuoto che sembra quasi la scena di un film. Robert De Niro, infatti, ha parlato con il giornalista Jake Tapper della CNN lo scorso venerdì, raccontando la sua opinione in merito a come New York City sta vivendo la pandemia di COVID-19, paragonando il tutto all'11 settembre 2001, data che tutti cittadini newYorkesi non dimenticheranno mai: "Sembra lo stesso dell'11 settembre. È irreale ... Leggi su movieplayer Roberto Bolle/ "Coronavirus? Spero di festeggiare presto danzando in una bella piazza italiana"

Lazio - biancocelesti in lutto : Roberto Fotia morto di Coronavirus

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Robert Coronavirus: Robert De Niro paragona l'isolamento di New York all'11 settembre 2001 Movieplayer.it Lutto Shwartzman: è morto Mikhail il papà di Robert

Mikhail Shwartzman, padre di Robert, si è spento all'età di 52 anni. Da un paio di settimane era ricoverato dopo aver contratto il COVID-19. Mikahil Shwartzman, padre del campione 2019 della ...

Sanità, il ministro Speranza: "In un mese oltre 20 mila assunzioni"

"Avere più personale, più medici, più infermieri, più operatori sanitari - ha spiegato in una intervista al Sole 24 Ore il ministro della Salute, Roberto Speranza - è stata da subito una delle nostre ...

