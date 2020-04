Calabria, terremoto di magnitudo 3.2. Scossa di magnitudo 3.7 nel Pavese avvertita anche a Milano (Di domenica 19 aprile 2020) terremoto di magnitudo 3.2 in Calabria. Non si registrano danni a cose o persone. terremoto in Calabria, Scossa di magnitudo 3.2 con epicentro nella Provincia di Cosenza. Al momento non si registrano danni a cose o persone. La Scossa è stata registrata poco prima delle quattro del mattino ed è stata avvertita distintamente da parte della popolazione. Di seguito la segnalazione dell’INGV sul proprio profilo Twitter. DATI #RIVISTI #terremoto ML 3.2 ore 03:56 IT del 19-04-2020, Costa Calabra nord occidentale (Cosenza) Prof=273Km #INGV 24285731 https://t.co/ruUEbAUB4d— INGVterremoti (@INGVterremoti) April 19, 2020 terremoto di magnitudo 3.2 in Calabria La Scossa di terremoto è stata registrata intorno alle quattro del mattino in Provincia di Cosenza. Il sisma ha avuto una forza di magnitudo 3.2 della scala Richter. terremoto in Calabria, il ... Leggi su newsmondo Terremoto Calabria - scossa di magnitudo 3.2 in provincia di Cosenza

Terremoto Calabria - trema la terra : scossa di magnitudo 3.2

Calabria - terremoto di magnitudo 3.2 (Di domenica 19 aprile 2020)di3.2 in. Non si registrano danni a cose o persone.indi3.2 con epicentro nella Provincia di Cosenza. Al momento non si registrano danni a cose o persone. Laè stata registrata poco prima delle quattro del mattino ed è statadistintamente da parte della popolazione. Di seguito la segnalazione dell’INGV sul proprio profilo Twitter. DATI #RIVISTI #ML 3.2 ore 03:56 IT del 19-04-2020, Costa Calabra nord occidentale (Cosenza) Prof=273Km #INGV 24285731 https://t.co/ruUEbAUB4d— INGVterremoti (@INGVterremoti) April 19, 2020di3.2 inLadiè stata registrata intorno alle quattro del mattino in Provincia di Cosenza. Il sisma ha avuto una forza di3.2 della scala Richter.in, il ...

SkyTG24 : Terremoto Calabria, scossa di magnitudo 3.2 in provincia di Cosenza - Agenzia_Ansa : Terremoto di magnitudo 3.2 in Calabria, nel cosentino #ANSA - fisco24_info : Etna in eruzione, colonna di fumo alta 5 km. Scossa da 3,5-4 gradi nel Pavese: Il fenomeno eruttivo si è attenuato,… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Cosenza, terremoto di magnitudo 3.2: non segnalati danni #terremoto - DelbonoDaniela : RT @miki_lzz: L'Etna in eruzione, terremoto nel pavese, ieri sciame in Calabria e scossa nel riminese. Statev buon guagliò -