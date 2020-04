Belgio | Martinez in scadenza | «Intendo rimanere per i prossimi tornei»

Leggi su calcionews24

Il contratto di Roberto, CT del, con i Red Devils è in: le dichiarazioni dell'allenatore Interpellato da VTM News, il commissario tecnico del, Roberto, ha parlato del suo contratto con la Nazionale, che scadrà il prossimo 30 giugno. «Non ho dimenticato che il mio contratto scadrà il 30 giugno, ma continuerò a lavorare ogni giorno per il futuro del calcio belga e della squadra nazionale.essere lì per iimportanti, è così che dovrebbe essere. Ora, ovviamente, tutto è fermo e ci stiamo avvicinando a quella data. A quel punto ne sapremo di più, ma non dovrebbe essere la cosa importante adesso».