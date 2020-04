25 aprile, il bluff di Fdi: “Sia ricordo delle vittime di tutte le guerre, anche del virus”. Ma è la festa della Liberazione (non dei caduti) (Di domenica 19 aprile 2020) Dedicarlo “ai caduti di tutte le guerre” e sostituire Bella Ciao con la canzone del Piave. Nonostante il 25 aprile non sia il ricordo di alcuna vittima, ma appunto la ricorrenza della Liberazione del Paese dai nazi fascisti. L’emergenza coronavirus non ferma le provocazioni della destra, sempre puntuali ogni anno quando si avvicina la festa della Liberazione. Ignazio La Russa, ex ministro di Silvio Berlusoni, oggi esponente di Fratelli d’Italia e cresciuto nel Movimento sociale (il padre fu segretario del partito fascista di Paternò, in Sicilia, negli anni ’40) propone che il 25 aprile sia utilizzato per ricordare “i caduti di tutte le guerre, senza esclusione alcuna, oltre che le vittime della pandemia“. Appoggiano l’idea Edoardo Sylos Labini e i parlamentari di Fdi Paola Frassinetti, Isabella Rauti e Daniela Santanché. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 aprile 2020) Dedicarlo “ai caduti dile” e sostituire Bella Ciao con la canzone del Piave. Nonostante il 25non sia ildi alcuna vittima, ma appunto la ricorrenza della Liberazione del Paese dai nazi fascisti. L’emergenza coronavirus non ferma le provocazioni della destra, sempre puntuali ogni anno quando si avvicina la festa della Liberazione. Ignazio La Russa, ex ministro di Silvio Berlusoni, oggi esponente di Fratelli d’Italia e cresciuto nel Movimento sociale (il padre fu segretario del partito fascista di Paternò, in Sicilia, negli anni ’40) propone che il 25sia utilizzato per ricordare “i caduti dile, senza esclusione alcuna, oltre che ledella pandemia“. Appoggiano l’idea Edoardo Sylos Labini e i parlamentari di Fdi Paola Frassinetti, Isabella Rauti e Daniela Santanché. ...

Immediata la replica del Pd e di Sinistra italiana che sottolineano il bluff della proposta dell’esponente della destra: il 25 aprile non ricorda i caduti di nessuna parte specifica e neanche della ...

Nella ormai celebre conferenza stampa di lunedì 6 aprile, il governo non solo ha promesso, ma ha addirittura dato per già fatto un aiuto di Stato a tutte le imprese e i lavoratori autonomi, in carenza ...

