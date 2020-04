Roberto Bolle e il meglio di «Danza con me» tra torte di cioccolato e una Milano

Leggi su vanityfair

(Di sabato 18 aprile 2020) Sabato 18 aprile Roberto Bolle ritorna su Rai1 con il “best of” di Danza con me, il programma che da tre anni a questa parte è diventato un appuntamento fisso d’inizio anno. Questa volta assume un significato diverso in tempi di emergenza sanitaria: «È un modo per portare bellezza, poesia e danza in tv in un momento in cui si respira dolore e sofferenza», ci dice Bolle al telefono dalla sua casa di Milano, «l’arte è un balsamo per la persona, lo spirito e per elevare le vibrazioni della nostra anima». Dunque ritroveremo volteggiare «l’étoile dei due mondi» con alcune delle stelle del ballo internazionale, duettare con musicisti, comici, attori come Sting, Virginia Raffaele, Stefano Accorsi, Marco D’Amore, Nina Zilli, Stefano Bollani, Cesare Cremonini e addirittura con un robot, accompagnato dalle note di Franco Battiato.