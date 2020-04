Ripensare l' ospitalità al tempo del coronavirus

(Di sabato 18 aprile 2020) Airbnb, il portale online che mette in contatto clienti e host, affronta questo difficile periodo con la consapevolezza di avere davanti a sé una sfida importante, tra solidarietà e nuove opportunità. Giacomo Trovato, country manager per l’Italia, racconta al Foglio come, insieme al suo staff, sta p

Il Foglio

Airbnb, il portale online che mette in contatto clienti e host, affronta questo difficile periodo con la consapevolezza di avere davanti a sé una sfida importante, tra solidarietà e nuove opportunità.