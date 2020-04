Maturità, Azzolina firma l’ordinanza: commissione interna e presidente esterno (Di sabato 18 aprile 2020) Valentina Dardari Saranno quindi sei i membri già conosciuti dagli studenti e uno solo quello esterno La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha firmato ieri sera l’ordinanza, attuativa del decreto legge del 6 aprile su esami e valutazione, che, in ragione dell'emergenza Covid-19 e dell'impatto che ha avuto sulla scuola, prevede, per l’anno in corso, una commissione all'esame di maturità formata da 6 commissari interni e dal presidente esterno. L’annuncio è stato dato direttamente dalla ministra sul suo account Twitter. Ha spiegato che "in questo modo gli studenti saranno valutati da docenti che conoscono il loro percorso e quanto realmente fatto durante questo particolare anno scolastico. Vogliamo un esame di Stato vero, serio, ma che tenga conto anche delle difficoltà affrontate a causa dell'emergenza ancora in ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - maturità con commissari interni : firmata l’ordinanza. Azzolina : “Esame serio che tiene conto delle difficoltà affrontate”

