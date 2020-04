Jogging e sport anche lontano da casa dal 4 maggio: l'idea del governo (Di sabato 18 aprile 2020) Luca Sablone Bisognerà comunque praticare l'attività fisica da soli. Il viceministro Sileri: "Dobbiamo dare maggiore libertà di movimento ai cittadini" sport all'aperto e Jogging anche lontano da casa: in tal senso potrebbe arrivare il via libera del governo a partire da lunedì 4 maggio, quando scadranno le misure restrittive intraprese dal premier Giuseppe Conte per tentare di limitare la diffusione del Coronavirus. L'idea dell'esecutivo giallorosso riguarderebbe la possibilità di allontanarsi dalla propria abitazione "per il tempo necessario e sempre da soli" per svolgere l'attività fisica. Nei prossimi giorni si deciderà ufficialmente se allentare maggiormente le regole: a Palazzo Chigi sono in corso diversi ragionamenti, ma pare che dovrebbe esserci l'ok a tale scenario. Come riportato dal Corriere della Sera, una conferma ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - jogging e sport all’aperto cambia tutto : le parole del viceministro

Sport all’aperto e jogging lontano da casa : il piano del Governo

Sport all’aperto e jogging anche lontano da casa (ma sempre da soli) Verso il via libera dal 4 maggio (Di sabato 18 aprile 2020) Luca Sablone Bisognerà comunque praticare l'attività fisica da soli. Il viceministro Sileri: "Dobbiamo darere libertà di movimento ai cittadini"all'aperto eda: in tal senso potrebbe arrivare il via libera dela partire da lunedì 4, quando scadranno le misure restrittive intraprese dal premier Giuseppe Conte per tentare di limitare la diffusione del Coronavirus. L'dell'esecutivo giallorosso riguarderebbe la possibilità di allontanarsi dalla propria abitazione "per il tempo necessario e sempre da soli" per svolgere l'attività fisica. Nei prossimi giorni si deciderà ufficialmente se allentarermente le regole: a Palazzo Chigi sono in corso diversi ragionamenti, ma pare che dovrebbe esserci l'ok a tale scenario. Come riportato dal Corriere della Sera, una conferma ...

Corriere : Jogging anche lontano da casa (ma sempre da soli): il governo pensa al via libera dal 4 maggio - FrancescoPonzin : RT @dcavedon: [Permettere alle persone di uscire, ma costringerle a stare in prossimità di casa favorisce solo gli assembramenti involontar… - lacittanews : È l’orientamento del governo in vista del nuovo decreto che entrerà in vigore il 4 maggio 2020. Il viceministro Sil… - marcovarini : Jogging anche lontano da casa (ma sempre da soli): il governo pensa al via libera dal 4 maggio - lanuovariviera : Jogging e sport all'aperto dal 4 maggio. Il governo ci pensa -