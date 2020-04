Jack Vanore | conoscete la fidanzata? Diversissima da Raffaella Mennoia

Leggi su meteoweek

(Di sabato 18 aprile 2020) Noto al grande pubblico dapprima come corteggiatore e poi come tronista, ecco chi è ladi. Linda Giovanazzi, ladiè diventato noto al grande pubblico in seguito alla sua partecipazione a Uomini e Donne sia in veste di corteggiatore e in seguito come tronista nella stagione … L'articololadaproviene da www.meteoweek.com.