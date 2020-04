In Ogliastra, terra di centenari in Sardegna, nessun caso di coronavirus (Di sabato 18 aprile 2020) nessun caso di coronavirus in Ogliastra, nella costa orientale della Sardegna, terra di centenari e una delle cinque ‘blu zone’ del mondo. Il virus da queste parti sembra non voler attecchire, vuoi per la bassa densità demografica, vuoi per il distanziamento sociale attivo già dai tempi pre-epidemia. Ma c’è anche chi sostiene che ci sia un nesso con gli anticorpi della malaria presenti in larga parte della popolazione, teoria per il momento non confermata dagli studiosi.A Perdasdefogu, per esempio, uno dei 23 paesi ogliastrini, ci sono otto centenari e 61 ultranovantenni, su una popolazione di 1.830 abitanti. Anziani che anche in periodo di lockdown, continuano a fare quello che hanno sempre fatto. Adolfo Melis, barista di 97 anni, non può aprire il suo bar sotto casa ma ne approfitta per dargli una imbiancata, mentre Annunziata Steri, che ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 18 aprile 2020)diin, nella costa orientale delladie una delle cinque ‘blu zone’ del mondo. Il virus da queste parti sembra non voler attecchire, vuoi per la bassa densità demografica, vuoi per il distanziamento sociale attivo già dai tempi pre-epidemia. Ma c’è anche chi sostiene che ci sia un nesso con gli anticorpi della malaria presenti in larga parte della popolazione, teoria per il momento non confermata dagli studiosi.A Perdasdefogu, per esempio, uno dei 23 paesi ogliastrini, ci sono ottoe 61 ultranovantenni, su una popolazione di 1.830 abitanti. Anziani che anche in periodo di lockdown, continuano a fare quello che hanno sempre fatto. Adolfo Melis, barista di 97 anni, non può aprire il suo bar sotto casa ma ne approfitta per dargli una imbiancata, mentre Annunziata Steri, che ...

