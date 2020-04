“Herculaneum 3D SCAN” | Parte la nuova rivoluzione digitale del Parco Archeologico di

Leggi su 2anews

(Di sabato 18 aprile 2020) Arriva ladi tutte le attività deldi Ercolano. Si tratta di nuovi strumenti online per esperti e appassionati e tutte le attività sono smart. Anche in questi difficili e drammatici giorni di domicilio coatto, indispensabile per preservare e rallentare la diffusione di questo terrible virus, il lavoro deldi Ercolano non si è mai arrestato e, a poche settimane dal lancio dei Lapilli delin rete, ecco dei nuovi e interessanti contenuti digitali interattivi per rendere il nostro pubblico protagonista di un’esperienza di visita virtuale completamente immersa nel mondo affascinate e misterioso deldi Ercolano. Mi riferisco alle cosiddette “nuvole” di punti 3D grazie al progetto “Herculaneum 3D SCAN” in collaborazione con l’Herculaneum ...