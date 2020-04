Giulia De Lellis, messaggio di Andrea Iannone: “Routine” (Di sabato 18 aprile 2020) Andrea Iannone non dimentica Giulia De Lellis. Sui social: “Routine” Il campione del motociclismo Andrea Iannone nell’ultimo periodo ha più volte dichiarato di stare bene, di aver superato la separazione da Giulia De Lellis e il ritorno di quest’ultima con il suo ex Andrea Damante. Eppure, chi in questi mesi ha seguito appassionatamente le vicende di questo triangolo amoroso, non ha di certo potuto farsi sfuggire un dettaglio tanto piccolo quanto importante. Iannone, infatti, poche ore fa, attraverso il suo profilo Instagram ha condiviso una foto in cui compare un tavolino. Fin qui nulla di strano. Ma un comune tavolino? La risposta è: no! Si tratta del tavolino in salotto che la De Lellis aveva personalizzato con l’aggiunta dei profumi e delle lanterne che le piacevano tanto, perché secondo lei creavano una certa atmosfera nella ... Leggi su lanostratv Giulia De Lellis influencer o ex di ? Presunto sessismo per l’ex di Uomini e Donne

