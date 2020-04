Formula 1 virtuale | secondo appuntamento in Cina | orario e info streaming

Leggi su newsmondo

(Di sabato 18 aprile 2020)GPstagionale. PECHINO () –GP. Dopo la vittoria di Leclerc a Melbourne, i piloti ritorneranno in pista sul circuito orientale per ilufficiale con il Mondiale disputato da casa. I piloti dalle proprie postazioni proveranno a far trascorrere qualche ora di svago a tutti gli appassionati che stanno passando questo periodo in quarantena. Da Leclerc a Carlos Sainz: i partecipanti La1 è pronta a scendere in pista e la maggior parte dei piloti hanno deciso di partecipare al Gran Premio della. Le novità rispetto agli ultimi appuntamenti è rappresentata da Carlos Sainz. Il pilota spagnolo (nel mirino della Ferrari n.d.r.) farà il suo esordio a bordo della McLaren insieme al compagno di ...