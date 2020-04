Folla in strada per il “funerale” del sindaco e medico di Saviano: il video (Di sabato 18 aprile 2020) Folla in strada per il “funerale” del sindaco e medico di Saviano Tantissima gente, troppa secondo le disposizioni del Governo per l’emergenza Coronavirus, in strada. E’ successo oggi, 18 aprile 2020, a Saviano (in Campania) dove tantissimi cittadini hanno voluto salutare il sindaco Carmine Sommesse, ex consigliere regionale della Campania e primario di Chirurgia all’ospedale di Nola, deceduto nelle scorse ore al Moscati di Avellino dopo essere risultato positivo al Coronavirus lo scorso 19 marzo. A testimoniarlo un video girato da un cittadino e diffuso sui social in cui si notano tante persone vicine tra loro seppur in possesso delle mascherine. La comunità, nonostante i divieti e gli appelli della moglie del sindaco a non scendere in strada, si è quindi radunata all’esterno del municipio per dare l’ultimo saluto al ... Leggi su tpi Nola - folla in strada per il “funerale” del sindaco e medico di Saviano

Tantissima gente, troppa secondo le disposizioni del Governo per l'emergenza Coronavirus, in strada. E' successo a Saviano (in Campania) dove tantissimi cittadini hanno voluto salutare il sindaco ...

