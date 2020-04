Coronavirus, Toscana distribuisce mascherine gratuite in farmacia e supermercati da lunedì. Basta codice fiscale o tessera sanitaria (Di sabato 18 aprile 2020) Da lunedì 20 aprile saranno distribuite mascherine gratuite a tutti i cittadini, di età superiore ai sei anni, nelle 1150 farmacie e 230 supermercati della Toscana. Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, durante una diretta via Facebook. Basterà presentare la tessera sanitaria o il proprio codice fiscale e verrà consegnata una confezione di cinque protezioni individuali, per un numero di 30 mascherine al mese. La tipologia è quella delle mascherine in tessuto non tessuto, prodotte in Toscana grazie al neonato “distretto delle protezioni” capace di garantire una produzione da 1 milione di pezzi ogni giorno, e quelle chirurgiche standard acquistate da Estar nelle ultime settimane, 500 mila al giorno. Al giorno sarà disponibile un totale di 1,5 milioni di dispositivi. “Quindi non ci sarà ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - in Toscana il decalogo anti-contagio per la fase 2 nei luoghi di lavoro

Coronavirus in Toscana : 16 morti , oggi 18 aprile. E 127 nuovi contagi. Ma 224 fuori dal tunnel

