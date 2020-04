Corea del Sud, 163 persone che avevano sconfitto il COVID-19 risultano di nuovo positive (Di sabato 18 aprile 2020) È possibile contrarre nuovamente il coronavirus COVID-19 anche dopo aver sconfitto l'infezione una prima volta? Non ci sono ancora certezze su questo aspetto, ma dalla Corea del Sud fanno sapere in queste ore che 163 persone guarite dall'infezione sono risultate positive ai nuovi test effettuati.È il Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC) a renderlo noto, specificando che si tratta di una percentuale molto bassa: il 2,1% delle 7.829 persone giudicate guarite dal COVID-19 è risultato nuovamente positivo. Di queste 163 persone totali, il 44% ha manifestato lievi sintomi dell'infezione, ma non è ancora chiaro se possano essere considerate contagiose o meno.Kwon Joon-wook, vicedirettore del KCDC, la massima autorità sanitaria in Corea del Sud, al pari del nostro Istituto Superiore di Sanità, ha precisato che "COVID-19 è il ... Leggi su blogo In Corea del Sud 163 persone guarite da coronavirus si sono riammalate

Coronavirus : in Corea del Sud riammalati 163 pazienti guariti

Corea del Sud - 163 guariti si riammalano di coronavirus (Di sabato 18 aprile 2020) È possibile contrarre nuovamente il coronavirus-19 anche dopo averl'infezione una prima volta? Non ci sono ancora certezze su questo aspetto, ma dalladel Sud fanno sapere in queste ore che 163guarite dall'infezione sono risultateai nuovi test effettuati.È il Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC) a renderlo noto, specificando che si tratta di una percentuale molto bassa: il 2,1% delle 7.829giudicate guarite dal-19 è risultato nuovamente positivo. Di queste 163totali, il 44% ha manifestato lievi sintomi dell'infezione, ma non è ancora chiaro se possano essere considerate contagiose o meno.Kwon Joon-wook, vicedirettore del KCDC, la massima autorità sanitaria indel Sud, al pari del nostro Istituto Superiore di Sanità, ha precisato che "-19 è il ...

HuffPostItalia : In Corea del Sud 163 persone guarite da coronavirus si sono riammalate - Linkiesta : I cinque Stati in testa sono Israele, Germania, Corea del Sud, Australia e Cina. Nella classifica europea, l'Italia… - SirDistruggere : Se la Meloni avesse detto in Corea del Nord a Kim Jong quello che ieri ha detto su Conte oggi avrebbe avuto ben chi… - Polo37411810 : @Marius30386553 Se non ho capito male anche in Corea del Sud hanno fatto una cosa simile ma è stato un flop colossale - Me__medesimo : RT @radiofab: Se ci arrivano 10 milioni di mascherine dalla Corea del Nord, diventa paese amico. Funzioniamo così. -

Ultime Notizie dalla rete : Corea del Corea del Sud, da Pyongyang a Gangnam, il «traditore» nordcoreano eletto al parlamento di Seul Corriere della Sera Corea Sud,si riammalano pazienti guariti

Questo fenomeno, commenta la Cnn, preoccupa a livello mondiale, inclusa la stessa Corea del Sud, dove adesso il virus sembra essere sotto controllo. Il vice direttore della KCDC, Kwon Joon-wook, ha sp ...

Coronavirus, Sud Corea: si riammalano 163 persone guarite. Nel mondo 2,24 milioni di casi

Sono oltre 154mila le vittime dall'inizio dell'emergenza a livello globale. Trump: "I morti saranno meno del previsto". In Texas prove di ripartenza ...

Questo fenomeno, commenta la Cnn, preoccupa a livello mondiale, inclusa la stessa Corea del Sud, dove adesso il virus sembra essere sotto controllo. Il vice direttore della KCDC, Kwon Joon-wook, ha sp ...Sono oltre 154mila le vittime dall'inizio dell'emergenza a livello globale. Trump: "I morti saranno meno del previsto". In Texas prove di ripartenza ...