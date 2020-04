Ascolti tv, Auditel del 17 aprile: quasi 4 milioni per Belle e Sebastien (Di sabato 18 aprile 2020) Il film Belle e Sebastien – Amici per Sempre, è stato il programma più visto del prime time con 3.931.000 spettatori e il 13.9% di share, vicendo di misura sulla pellicola proposta da Canale 5 Puoi baciare lo Sposo con 3.390.000 spettatori e il 12.4% di share. Terzo piazzamento, su Italia 1, per Twilight New Moon, con 1.942.000 spettatori e il 7.1% di share. Ascolti tv, Auditel del 17 aprile: il resto del prime time A seguire, ‘Ncis’ e ‘The Rookie’ su Rai2 (rispettivamente 1.980.000 spettatori, share 6.5%, e 1.710.000, share 6.1%). Bene ‘Quarto Grado’ condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Rete4 (1.699.000 spettatori, share 7.5%) subito dopo ‘Propaganda Live’ su La7 (1.488.000 spettatori, share 6.6%). Rai3 con ‘Nome di Donna‘ attorno al 5% di share (1.496.000 spettatori, share 5.1%). Ascolti tv, ... Leggi su tvzap.kataweb Ascolti TV venerdì 17 Aprile 2020 - dati auditel e share ieri : Belle & Sebastien contro Puoi baciare lo sposo e New Moon - ecco chi ha vinto

