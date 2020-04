Alle Officine di Torino apre l'ospedale realizzato in 12 giorni (Di sabato 18 aprile 2020) Arriveranno domenica i primi pazienti Alle Ogr di Torino, dove è stato Allestito un ospedale da campo modulabile per accogliere le persone colpite da coronavirus. Nella struttura, realizzata in soli 12 giorni, come è stato sottolineato dal presidente della regione Alberto Cirio, sono previsti 90 posti letto, di cui 4 dedicati alla terapia intensiva. Vi lavoreranno 100 persone, 40 medici e 60 tra infermieri e operatori sanitari. Tra di loro anche l'equipe formata da 38 sanitari giunti nei giorni scorsi da Cuba. Nel giro di una settimana l'ospedale da campo delle Ogr sarà pienamente operativo. Caratteristica di questa struttura, nata per la necessità di 'Alleggerire' gli altri ospedali cittadini, è la modularità che consente di adattarla Alle esigenze che via via potrebbero insorgere. E proprio nelle ex Officine ... Leggi su agi Il Genio dell’Aeronautica militare sta allestendo un ospedale per malati di Coronavirus alle ex Officine Grandi Riparazioni di Torino

È pronta la nuova area sanitaria all’interno delle OGR di Torino, le Officine Grandi Riparazioni. Lo comunica la Regione Piemonte. La struttura sarà dedicata, in particolare, a posti di terapia ...

