Vercelli, prete fermato dai Vigili: "Devo fare un esorcismo". Ma è una bugia (Di venerdì 17 aprile 2020) Il sedicente prete ha esibito una bolla vescovile per giustificare l'eccezione alle norme imposte dall'emergenza Coronavirus, ma l'arcidiocesi lo ha smentito: "Non sappiamo chi sia". E' stato fermato ieri dalla Polizia locale ad Arborio, un piccolo centro nel Vercellese, mentre viaggiava in auto lungo una via del paese. Agli agenti ha detto che il suo … L'articolo Vercelli, prete fermato dai Vigili: "Devo fare un esorcismo". Ma è una bugia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

