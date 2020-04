SKAM Italia 4 in streaming dal 15 maggio 2020 | il teaser trailer ufficiale con la storia

(Di venerdì 17 aprile 2020) Timvision presenta, in associazione con Netflix,4, che sarà indal 15con tutti gli episodi su Timvision e su Netflix. La quarta stagione vede protagonista Sana (Beatrice Bruschi), una ragazzana di seconda generazione, musulmana praticante, che dovrà trovare un compromesso tra i suoi valori religiosi e i suoi sentimenti per Malik (El Mehdi Meskar), un amico del fratello con cui è nata una forte intesa.

fumareconte : RT @SkamUnofficial: La notizia ha lasciato tutti un po' dispiaciuti. Purtroppo sembra che questo sia il prezzo da pagare per avere la quart… - Dearsperata : RT @arusboh: buongiorno a skam italia ma ancora di più buongiorno a martino e niccolò - Onlystone2 : voi che rovinate skam italia- noi inizialmente convinti che l'aveste salvata - larakinsw : Abbiamo skam italia 4 ma a quale costo - antistaminic0 : io ho provato a vedere skam Italia lo giuro però i miei occhi proprio non riescono -

Ultime Notizie dalla rete : SKAM Italia

TIMVISION presenta, in associazione con Netflix, la quarta stagione di SKAM Italia. Il 15 maggio tutti gli episodi saranno disponibili in contemporanea su TIMVISION e su Netflix Definita dalla stampa ...Definita dalla stampa come una delle serie italiane più belle e innovative del decennio, il teen drama SKAM Italia, remake della omonima serie norvegese, ha saputo proporre la quotidianità di un ...