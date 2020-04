“Perdonare”, nuovo video di Nek col contributo di 100 fan (Di venerdì 17 aprile 2020) È online il video di "Perdonare", il nuovo singolo di Nek, già in radio e su tutte le piattaforme digitali, arrivato a sorpresa venerdì scorso 10 aprile con un annuncio social. Il video è stato completamente girato in casa, da Nek e da centinaia di persone che hanno inviato i propri contributi video. In poco più di 24 ore, sono arrivati dal pubblico e dai fan quasi mille video, registrati nelle proprie case con la voglia di condividere istantanee delle giornate di questo periodo. Il risultato è un video corale, in cui compaiono Nek, i suoi musicisti e centinaia di persone comuni."Questo è il video ufficiale di Perdonare - ha scritto Nek sui suoi social - ed è di tutti voi. Voi, che avete voluto regalare un vostro sorriso, attraverso le vostre clip, e in poco più di 24 ore ci avete mandato quasi 1000 contenuti! Impossibile ... Leggi su ilfogliettone Nek canta la speranza col nuovo singolo “Perdonare” (Di venerdì 17 aprile 2020) È online ildi "Perdonare", ilsingolo di Nek, già in radio e su tutte le piattaforme digitali, arrivato a sorpresa venerdì scorso 10 aprile con un annuncio social. Ilè stato completamente girato in casa, da Nek e da centinaia di persone che hanno inviato i propri contributi. In poco più di 24 ore, sono arrivati dal pubblico e dai fan quasi mille, registrati nelle proprie case con la voglia di condividere istantanee delle giornate di questo periodo. Il risultato è uncorale, in cui compaiono Nek, i suoi musicisti e centinaia di persone comuni."Questo è ilufficiale di Perdonare - ha scritto Nek sui suoi social - ed è di tutti voi. Voi, che avete voluto regalare un vostro sorriso, attraverso le vostre clip, e in poco più di 24 ore ci avete mandato quasi 1000 contenuti! Impossibile ...

chetempochefa : ?? Domani, nel giorno di Pasqua, avremo con noi @NekOfficial, che ci farà ascoltare il suo nuovo singolo “Perdonare”… - RadioItalia : .@NekOfficial ha lanciato a sorpresa il suo nuovo singolo Perdonare, canzone d'amore e di speranza. On air su Radio… - RaiRadio2 : «“Perdonare”, il mio nuovo singolo, sancisce la mia ripartenza. Leggetelo anche come 'per donare': perdonando conce… - LauraMilanino : RT @AllMusicItalia: E' uscito il videoclip del nuovo singolo di @NekOfficial, 'Perdonare', interamente girato da casa con la collaborazione… - AleNekPattzStew : RT @AllMusicItalia: E' uscito il videoclip del nuovo singolo di @NekOfficial, 'Perdonare', interamente girato da casa con la collaborazione… -

Ultime Notizie dalla rete : “Perdonare” nuovo