Mercedesz Henger Instagram lato B in mostra, leggins stringe troppo: «Da arresto cardiaco»

Sempre più seducente, intrigante. Su Instagram Mercedesz Henger, ex naufraga de 'L'Isola dei famosi', nota anche per essere la figlia dell'ex pornodiva Eva, ha pubblicato uno scatto magnifico che la ritrae in versione sportiva. Strepitosa con un paio di leggins super attillati che le fasciano il fondoschiena da sogno. In poche ore oltre 22mila mi piace e decine di complimenti. Sembra veramente una «Barbie» in carne e ossa, stupenda, dai lineamenti dolci.

«Ormai in lavatrice ci sono sempre e solo pigiami e outfit da workout», recita così la didascalia che fa da corredo all'ultimo post audace di Mercedesz Henger, affermata influencer, che col suo viso d'angelo e il fisico dalle curve pericolose, fa impazzire il ...

Lucas Peracchi : "non respiro da due giorni"/ Mercedesz Henger spiega : "un'allergia"

Lucas Peracchi sta male? | Mercedesz Henger: "solo allergia"

«Ormai in lavatrice ci sono sempre e solo pigiami e outfit da workout», recita così la didascalia che fa da corredo all’ultimo post audace di Mercedesz Henger, affermata influencer, che col suo viso d ...

Mercedesz Henger, attacco violento sul web: ha sbagliato?

Mercedesz Henger è stata protagonista di un violento attacco sui social network, dopo aver postato una storia che non è piaciuta per niente ai fan. Andiamo a vedere cosa è accaduto. Mercedesz Henger ...

Mercedesz Henger è stata protagonista di un violento attacco sui social network, dopo aver postato una storia che non è piaciuta per niente ai fan. Andiamo a vedere cosa è accaduto. Mercedesz Henger ...