Maurizio Sarri ricorda: “Sono stato fischiato a Napoli dove sono nato e ho dato tutto” (Di venerdì 17 aprile 2020) Maurizio Sarri ha parlato anche di Napoli nella sua ultima intervista a Juventus Tv. “Primo anno alla Juventus? Due cose mi hanno colpito. Noi siamo circondati da amore in qualsiasi posto di Italia ma anche da odio. Questa è una cosa che capisci solo quando vivi la Juve. Noi siamo quelli sempre favoriti dagli arbitri, poi guardi i numeri e capisci che vanno in un’altra direzione. Personalmente sono stato fischiato a Napoli dove sono nato e ho dato tutto, se non ho vinto è perché sono scarso, ma io ho dato tutto quello che avevo. A Torino i tifosi della Fiorentina hanno fatto cori insultando mia madre e questo ti fa capire quanto odio c’è nei confronti di questa squadra. Quando vedi l’odio esterno ti attacchi all’interno e ti innamori della realtà. Se diventi gobbo lo diventi anche ... Leggi su calciomercato.napoli Maurizio Sarri/"Impossibile non amare la Juve! Ripresa? In campo per 15 mesi di fila"

Maurizio Sarri non dimentica il suo Paese : donate 4 mila mascherine al Comune di Figline

