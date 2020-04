L' estate in montagna senza rifugi

(Di sabato 18 aprile 2020) Sulle Alpi in tenda, sacchi a pelo e cibo negli zaini: dal 20 giugno di notte bivacchi e punti tappa non potranno aprire come prima

La Repubblica

Sulle Alpi in tenda, sacchi a pelo e cibo negli zaini: dal 20 giugno di notte bivacchi e punti tappa non potranno aprire come prima ...E probabilmente ci sarà una maggiore richiesta di destinazioni dove il rischio di assembramenti è inferiore, quindi montagna o itinerari naturalistici ... E forse è anche più accettabile per chi li ...